Jeho obsah nyní v připravované vyhlášce zveřejnilo ministerstvo zemědělství. Mimo jiné budou muset zájemci prokázat, že znají anatomii těchto zvířat, základy bezpečnosti při styku s nimi, chovu i jejich vývojové zrání s ohledem na chování.

Bez vodítka

Důvodem, proč ministerstvo ke kurzům sáhlo, je situace, kdy si řada lidí pořizuje podobnou zvěř bez toho, aniž by péči o ni pořádně zvládala. „Mnohdy dochází k chovu exotických zvířat chovateli bez dostatečných znalostí biologických i etologických požadavků a v důsledku to má negativní dopad na dobré životní podmínky zvířat,“ říká mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Dalším důvodem je podle něj skutečnost, že dotyčná zvířata jsou v případě potřeby jen velmi těžko umístitelná, což při jejich dlouhověkosti může v důsledku vést k závažným problémům s jejich dalším chovem. „Zvýšení odborného povědomí chovatelů by mělo zlepšit přístup k chovu těchto zvířat,“ dodává Bílý.

Kurz by měl být zakončen zkouškou. Ne však nutně pro všechny. Lidé, kteří daná zvířata budou vlastnit ještě předtím, než nové nařízení bude platit, ho budou sice muset absolvovat, a to do dvou let, ale bez závěrečného testu.

Aby přitom nedocházelo k podvodům, když by se někdo chtěl vyhnout zkoušce, budou muset dlouhodobí chovatelé předložit školicímu pracovišti potvrzení vydané krajskou veterinární správou.

Vyhláška vychází z novely zákona na ochranu zvířat proti týrání. Ta je nyní v Poslanecké sněmovně krátce před posledním schvalováním.

Nebezpečné vycházky

Není to samoúčelné. V Česku se v posledních letech stala řada případů, kdy divoké šelmy přechovávané v soukromých chovech napadly lidi. Například počátkem loňského roku zabil na Vsetínsku lev svého třiatřicetiletého majitele. Rok předtím na Jesenicku puma napadla tříletou holčičku, jež skončila v nemocnici…

„Někteří lidé třeba velké kočky chovají od kotěte jako domácí mazlíčky, vodí je na vodítku, to je pro ně ovšem nepřirozené,“ postěžovala si tenkrát Deníku Dana Škorňáková z Oddělení pro kontakt s veřejností Zoo Ostrava.