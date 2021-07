Dovolená autem: Jak mazlíčka bezpečně přepravit na cestování

Ať už se chystáte na dovolenou do kempu, hotelu nebo penzionu v tuzemsku, nebo do zahraničí, pokud berete s sebou svého zvířecího parťáka, je potřeba ho bezpečně přepravit. A to především, co se týče dopravy autem. Jak si poradit s převozem mazlíčka, na co nezapomenout a na co si dát pozor v parných dnech? To poradila specialistka sítě PetCenter Patrika Březinová.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock