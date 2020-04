Podobných nabídek ale dostává stále víc. Obracejí se na ni hlavně chovatelé, kteří si založili živnost na tom, že nabízejí mláďata lvů a tygrů k pomazlení. Kvůli nařízené karanténě jim ale nyní „podnikání“ stojí. Začínají mít problémy. „Nemají na to, aby svá zvířata živili. Jedna taková šelma totiž spořádá dobrých deset kilo masa denně,“ říká Věra Aladzasová–Přibylová.

Na pomoc od státu přitom tito lidé nedosáhnou. Neprovozují totiž oficiální zoo, jde jen o zájmové chovy. „V řadě případů navíc takové, ve kterých jsou zvířata držena bez povolení,“ podotýká europoslanec a zastupitel hlavního města Prahy Jiří Pospíšil (TOP 09). Pokud by tedy stát na tyto šelmy přispěl, podpořil by jen nelegální obchod se zvířaty.

Pomohl by útulek

Co s tím? Úřady tápou. Podle Pospíšila i majitelky záchranné stanice by pomohl útulek pro velké šelmy, jehož zřízení už přede dvěma lety sliboval ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Zvířata, na jejichž péči už chovatelé nestačí, by se do něj mohla umístit.

„Velké šelmy, jako jsou tygr nebo puma, totiž nemůžete vypustit někam do lesa,“ říká Věra Aladzasová–Přibylová. Současně je podle ní neetické zvířata utrácet jen proto, že při jejich chovu selhal člověk.

Jenomže útulek stále chybí. „Toto zařízení v současné době není k dispozici,“ přiznal mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Současně doplnil, že místo pro útulek už nehledá jeho resort, ale ministerstvo životního prostředí.

Řešení v nedohlednu

To jeho slova potvrdilo. Ani tento úřad ale prozatím nebyl úspěšný. „Návrh řešení ale už bude v letošním roce předložen na jednání vlády,“ slibuje mluvčí resortu Ondřej Charvát.

Ministerstvo přitom podle něj změnilo taktiku: už nepočítá s tím, že by stavělo útulek nový. Chce spíš rozšířit kapacity některého již existujícího zařízení. Například některé ze záchranných stanic pro divoká zvířata či zoo. „Kromě toho vypíšeme dotační program na rozšíření stávajících záchranných center, v rámci kterého rozdělíme 20 milionů korun,“ doplnil Charvát. Nabídku resort zveřejní pravděpodobně v květnu.

Podle Státní veterinární správy pobývalo loni v povolených zájmových chovech 21 lvů, 9 tygrů a 7 ostatních velkých kočkovitých šelem. V evidenci bylo také 14 medvědů. „Od začátku ledna do 15. dubna jsme provedli šest kontrol těchto chovů, z nichž u tří jsme našli závadu,“ řekl mluvčí Petr Majer.

Právě proto, že stále není útulek, se podle něj řeší každý takový případ individuálně.