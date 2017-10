Zvýšená hladiny Jizery komplikuje provoz autobusů

Mladoboleslavsko - Zvýšená hladiny Jizery v Loukově a Bakově nad Jizerou komplikuje provoz některých autobusových linek společnosti Arriva Střední Čechy. Kvůli rozvodněné řece je uzavřena například silnice II/276 mezi Malou Bělou a Bakovem nad Jizerou. Informoval o tom Jan Holub ze společnosti Arriva.

Linka 260260 Mnichovo Hradiště – Klášter – Mladá Boleslav jede z Malé Bělé náhradní trasou přes Podhradí a Dalešice do zastávky Kosmonosy, Transcentrum. Linka vynechává bez náhrady zastávky Bakov n. Jiz., nám.; Bakov n. Jiz., Trenčín; Chudoplesy; Kosmonosy, nemocnice a Kosmonosy, náměstí. Do těchto zastávek lze při cestách z a do Mladé Boleslavi využít všechny ostatní linky vedené v tomto úseku.

Linka 260510 Bělá pod Bezdězem – Bakov nad Jizerou – Mnichovo Hradiště jede z Malé Bělé náhradní trasou přes Klášter a následně dojede do Bakova, kde se napojí do obvyklé trasy. Žádné zastávky nejsou vynechány, cestující musí počítat se zpožděním až 15 minut.

Kvůli objížďce jsou zpožděny také spoje linky 260560 Mladá Boleslav – Bítouchov – Zvířetice. Spoje zajíždějící do Bakova musí dvakrát po objízdné trase přes Klášter a budou tak výrazně opožděny. Žádné zastávky nejsou vynechány.

Další omezení je na lince 260370 Mladá Boleslav – Mnichovo Hradiště – Žehrov, kdy spoje vedené přes Hubálov musí jet po objízdné trase a budou kvůli tomu opožděny. Další zpoždění mohou mít i spoje linky 260390 v trase Mnichovo Hradiště – Chocnějovice – Mnichovo Hradiště, i ty musí po objízdné trase a mohou jet později oproti platnému jízdnímu řádu. Žádné zastávky nevynechávají.

Komplikace jsou také dále po proudu řeky na silnici mezi obcemi Brodce a Horky nad Jizerou. Kvůli zatopené vozovce musí autobusy linek 260004 Mladá Boleslav – Horky nad Jizerou – Chotětov a 260007 Mladá Boleslav – Horky nad Jizerou – Praha po objízdné trase a spoje tak mohou mít nejméně 15 minut zpoždění. Žádné zastávky nevynechávají.