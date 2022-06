„Nicméně tato řešení nepočítají s navyšováním počtu dětí ve třídách nad 30 žáků v základních školách a 25 dětí ve třídách mateřských škol,“ uvedla mluvčí magistrátu Šárka Charousková.

Aktuálně se zřizuje odloučené pracoviště při 3. ZŠ, kdy by v budově bývalého sídla střední školy Hermes vznikly třídy pro ukrajinské děti. Po přechodném období dvou let se počítá s případnou integrací dětí do českých tříd a zároveň by do té doby měla být postavena budova nové základní školy.

Co se týká předškolního vzdělávání, město má v tuto chvíli volné kapacity na stávajících mateřských školách. Především jde o novou školku na Michalovicích.

Hygienici testovali zmrzliny. Polovina vzorků skončila špatně

Od počátku války na Ukrajině magistrát pracuje na originálním programu pomoci dospělými dětem. Zaměřuje se na co nejrychlejší a nejefektivnější integraci dětí a dospělých, založené především na intenzivní výuce českého jazyka v kurzech češtiny. Podle vedení města je to cesta, jak efektivně pomoci a zároveň neohrozit kvalitu vzdělávání boleslavských školáků. Výuka probíhala nejdříve pouze v prostorách bývalého hotelu Koliba/Stefanie, postupně však byla rozšiřována i na další místa. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku a ve všech třídách jsou pravidelně testovány.

Ve škole je docházka pro děti povinná, pokud se dítě po dobu jednoho týdne bez udání důvodu na výuku nedostaví, je vyřazeno, a jeho místo dostane další zájemce v řadě.

V květnu bylo v evidenci vzdělávacího centra na Kolibě 78 dětí předškolního věku a 412 dětí školního věku. Od března však Kolibou prošlo přes 600 dětí.

Už od začátku dubna byli na základě znalostních testů a pohovorů s lektory vybírány děti, které byly schopné zařadit se do běžných tříd zdejších základních škol. Ve čtyřech vlnách jich bylo umístěno celkem 93. Tento krok nikterak neovlivnil ani zápisy českých dětí.

Zápisy do škol a školek

Běžné zápisy do boleslavských mateřských škol se uskutečnily 4. května a přišlo celkem 478 dětí, z čehož jich bylo 425 přijato. Nepřijaty byly děti, které do prosince 2022 nedosáhly věku 3 let.

Na pumptrackovou trať mohou vyrazit cyklisté. Přibydou i další sportoviště

K zápisům do základních škol přišlo celkem 559 žáků spadajících do školských obvodů boleslavských škol, přičemž 92 podalo žádost o odklad. Od školního roku 2022-2023 tak bude chodit do boleslavských škol 467 prvňáčků.