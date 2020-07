„I přes avizované negativní dopady koronaviru do rozpočtu města, proběhly také v letošním roce sanační práce na nejvýznamnější kulturní a historické památce Bakovska – zřícenině Zvířetice,“ uvedl starosta Bakova nad Jizerou Radim Šimáně.

Záchovné práce provedla specializovaná firma Gedos-nb a vyšly na zhruba milion korun. Opravou si prošla tři místa na hradě. „Je mezi nimi průchod v hradním příkopě, ten se zpevňoval a zužoval, jedná se o takzvaný prostup skrze šíjové zdivo,“ popsal Šimáně. Dále následovala oprava hlavního vchodu zříceniny. Tam dělníci opravili vrchní část zdiva, kterou bylo potřeba zpevnit a také vyspárovat.

Opravit bylo třeba i historické komponenty na vchodu. V havarijním stavu byla také klenba, která se vyvalila ve sklepě. Prošla tedy nutným vykopáním a zpevňováním.

Podle šéfa Infocentra Zvířetice Vojtěcha Dvořáka, pod nějž hrad spadá, se pokračující záchovné práce nikdy nesmí zastavit. Možná i proto je nestopnul ani koronavirus, ale ani rapidně nižší příjmy obcí. „Kdyby se práce zastavily, tak už na ně není možné navázat. Léta se tomu nikdo nevěnoval, kdybychom přestali, tak končíme,“ popsal Vojtěch Dvořák.

Už nyní ve Zvířeticích připravují projekt na příští rok, aby došlo k opravě zdi, jež je dobře vidět přímo od budovy infocentra. Stojí osamoceně ve svahu, není dostatečně stabilní a do budoucna by mohlo hrozit její zřícení. „Chceme ji stabilizovat, tvoříme projekt, musíme dělat geologické rozbory a zjišťovat další vlivy,“ upřesnil Dvořák s tím, že si opravou do budoucna projdou také schody, které spojují infocentrum a zříceninu. Kdo by chtěl, ten může záchranné práce podpořit zakoupením zmenšeniny kachle, která se na hradě našla. Tím přispěje do veřejné sbírky.

Kus historie zachraňuje také Mladá Boleslav. Ta začíná se statickým zajištěním opěrné zdi v Krajířově ulici. „Stavba potrvá do 14. listopadu a bude stát přes 11 milionů korun včetně DPH,“ uvedl Pavel Šubrt z tiskového oddělení boleslavského magistrátu.

Tato oprava také není vůbec snadná. Předcházelo jí konstrukční, technické a materiálové řešení, které bylo nutné navrhnout pomocí metod speciálních geotechnických prací.