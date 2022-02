Se svou situací se svěřil lékaři v Klaudiánově nemocnici, kde byl hospitalizován kvůli silným bolestem břicha. Chirurg proto kontaktoval vedoucího odboru bezpečnosti a prevence kriminality Vladislava Krále a věci nabraly rychlý spád.

Po propuštění z nemocnice mohl dobu do odjezdu přečkat v azylovém středisku Naděje. V něm ho 2. února vyzvedla hlídka městské policie a doprovodila na vlakové nádraží, kde dostal jízdenku. „Muž před půl druhou odjel vlakem do Kolína, a odtud pak mezinárodním rychlíkem do Katowic v Polsku. Během vyřizování administrativy na nádraží několikrát děkoval za pomoc, která mu byla poskytnuta,“ dodal Vladislav Král.

Celkem už projekt Cesta z ulice pomohl 43 osobám.