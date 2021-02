Sociální pracovníci nebo městská policie často oslovují bezdomovce se snahou pomoci jim. Pokud má dotyčný zájem, pak mu město pomůže odcestovat domů nebo do země z níž do Boleslavi přicestoval. Naposledy se jednalo o Slováka, na něhož upozornili středisko Naděje, které lidem bez domova dlouhodobě pomáhá.

„Muž slovenské národnosti přijel do ČR před třemi týdny za prací. Nejdříve přijel do Liberce, kde měl slíbenou práci. Když ji zde nedostal tak po pár dnech odjel do Mladé Boleslavi v domnění, že zde práci sehnat bude snadné,“ popsal Pavel Šubrt z tiskového oddělení magistrátu.

Muž v Boleslavi kontaktoval různé firmy včetně Škodovky. Všude ho však odbyli s tím, že momentálně nové zaměstnance neshánějí. „Před třemi dny tento muž ztratil svou platební kartu, na které měl veškeré své finanční prostředky, najednou ze dne na den zůstal bez prostředků,“ popsal Šubrt.

Nešťastník sháněl někoho známého, kdo by mu vypůjčil peníze, aby se mohl vrátit na Slovensko. To s emu však nepodařilo.

„Vzhledem k nepříznivému počasí proto spal dva dny ve stanu v Poplužním dvoře. Ve čtvrtek navštívil středisko Naděje, kde mu sociální pracovnice sdělila, že by mu mohlo pomoci město Mladá Boleslav. Když muž projevil zájem o pomoc, tak sociální pracovnice kontaktovala odbor bezpečnosti a prevence kriminality,“ doplnil Šubrt.

Město tak všechno zařídilo a muži zakoupilo také jízdenku na vlak. V pátek dopoledne pak doopravdy odjel.