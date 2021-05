Slavnostní otevření se uskutečnilo v deset hodin dopoledne a došlo i na symbolické stříhání pásky. Toho se zhostil právě Roman Knap s Janem Hamáčkem. „Jsem Boleslavák a tohle je jedna z boleslavských pošt. Je pro mne velkou ctí, že tady mohu být. Pamatuji si, jak ta pobočka vypadala, interiér byl z roku 1971 a jsem rád, že pobočka dostala novou podobu,“ prohlásil Hamáček, který následně pochválil vedení společnosti za to, jakým způsobem přistoupilo k transformaci.

Podle generálního ředitele České pošty Romana Knapa jde o pilotní projekt. Podobným způsobem by do budoucna mohly být zrekonstruovány i další poštovní pobočky.

Do rekonstrukce zasáhl také koronavirus. „Covid nás zpomalil. Pošta má nové uspořádání, je více otevřená. Původně zde neměly být plastové přepážky, považují se za nemoderní, ale kvůli covidu jsme k nim nakonec přistoupili,“ okomentoval Roman Knap.

Moderní prvky však nově nejsou implementovány jen do vizáže pobočky, ale také do jejího samotného užívání. „K úkonům je nově možné objednání na určitý čas. Člověk pak bude obsloužen tak, jak se objednal,“ doplnil Knap.

Symbolické je i načasování otevření. „Tato pobočka vznikla 1. října 1971, letos má tedy padesát narozeniny. Za tu dobu se zde až doposud v podstatě nic nezměnilo. Jen dříve před přepážkami nebylo sklo, to se tam dalo až časem a sem tam se vymalovalo,“ popsala vedoucí pošty Romana Kučerová. Ona i další zaměstnankyně jsou s novou vizáží pobočky velmi spokojeny. Líbí se jim, že mohou pracovat v novém, pěkném a moderním prostředí.

Nadšení neskrývali ani lidé, kteří už kolem desáté hodiny před budovou tvořili frontu. V půl jedenácté se totiž pošta otevřela veřejnosti. Všichni se ihned potom nahrnuli dovnitř a zamířili ke stroji, který vydává lístečky s pořadovým číslem podle úkonu, který příchozí potřebuje vyřešit. Někomu to nešlo, ale ostatní mu poradili a ke své přepážce nakonec každý dorazil.

A jak se jim nová vizáž pobočky líbila? „Je to moc pěkné, poštu pamatuji celý život takovou, jaká byla,“ hodnotila paní Libuše. Podobně to viděl i Petr. „Líbí se mi, že je to moderní, vypadá to taky jako v bance,“ podotkl.