Pracoval v několika pracovních agenturách. Avšak poté, co byl letos v červenci hospitalizován zhruba tři týdny v nemocnici, se mu již nepodařilo najít práci. Následně se o to pokoušel v Praze, kde byl na hlavním vlakovém nádraží okraden o všechny doklady. Poté se opět vrátil do Mladé Boleslavi a žil zde už pouze jako bezdomovec. Od začátku prosince je klientem střediska Naděje.