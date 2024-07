Zooterapie v nemocnici funguje téměř od počátku zahájení dobrovolnického centra. Necelých 15 let pacienty pravidelně navštěvují psí terapeuti. Ti jsou důkladně vybíráni na základě povahy, navíc musí skládat přísné canisterapeutické zkoušky, které je opravňují vstoupit mezi hospitalizované pacienty.

| Video: Youtube

Psi pravidelně navštěvují primárně Oddělení následné péče, kde jsou dlouhodobě hospitalizovaní pacienti vysokého věku a malé pacienty na dětském oddělení. Každý týden lze na chodbách potkat zvířecí terapeuty se svým páníčkem.

Nejedná se však pouze o psy. Organizace Asistenční jednorožec nabízí možnost terapie s koněm Sagim a pony Elí. Dobrovolnické centrum navíc od září rozšíří králík Ládík. Ten se nyní postupně seznamuje s nemocničním prostředím a personálem, aby se nebál a mohl pomáhat pacientům.

Jaký vliv má vlastně zvíře na pacienty? „Jen samotná přítomnost živého zvířete pozitivně zpříjemní všední den v nemocnici. Zároveň pacienti zdokonalují jemnou i hrubou motoriku, rozvíjí sociální cítění a orientaci v prostoru a čase. Přítomnost zvířete má pozitivní vliv na psychiku a duševní rovnováhu pacienta,“ uvedla pro Deník Hana Kopalová, tisková mluvčí mladoboleslavské nemocnice.

Zaměstnanci nemocnice mohou tento pozitivní vliv potvrdit. Jeden příklad mluví za všechny: „Dcera byla na návštěvě u svého tatínka na oddělení, který byl hospitalizovaný 3 měsíce a celou dobu ani nepromluvil, jak byl unavený a nemocný. Při návštěvě našeho canisterapeutického psa se najednou rozpovídal o tom, že byl myslivec, a že měl také psa. Dcera, když toto viděla, se štěstím rozplakala a velmi nám děkovala za to, co děláme,“ podělila se o své zkušenosti Zuzana Kaftanová, koordinátorka dobrovolnického centra nemocnice.

„U dětských pacientů je návštěva vnímána také pozitivně - zapomenou na své bolesti a trápení a věnují se hře se psem a smějí se. V případě, že se stane, že je u canisterapie přítomna i rodina pacienta, je reakce od nich taková, že by měl pejsek být na oddělení stále, aby svojí přítomností podporoval lepší psychiku u pacientů a zpříjemňoval hospitalizaci,“ dodala Zuzana Kaftanová.

Po zvířecích terapeutech je vysoká poptávka. „Pokud by v našem Dobrovolnickém centru bylo například 30 canis týmů, i tak by to bylo málo,“ potvrdila Zuzana Kaftanová. Centrum se bude snažit do budoucna rozšířit canisterapeutické týmy, aby mohly vidět úsměv na tváři u ještě většího množství pacientů.