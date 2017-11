Známý hudebník Sovič moderuje na Signál rádiu

Mladá Boleslav - Prostory rádia Signál v mladoboleslavské ulici Jana Palacha přivítaly novou krev. „Redakce v Boleslavi se rozrostla. Stali jsme se servisní organizací pro rádio Kiss, zajišťujeme zpravodajství pro celou republiku a nově i pro Country rádio,“ uvedl programový šéf rádia Signál Luboš Dvořák.

Programový ředitel Signál rádia Luboš Dvořák. Foto: Deník/Jiří Macek

Novinkou na Signálu je moderátor Petr Sovič, hudebník, dirigent a zpívající kapelník Golden Big Band Prague.

Signál rádio nabízí celou řadu pravidelných pořadů. Patří mezi ně například Zdravíčko, doktore, kdy každou neděli po deváté hodině a v sobotní repríze po osmé hodině Vladimír Mertlík klade největším lékařským kapacitám otázky ohledně aktuálních ožehavých témat z oblasti medicíny.

Nedělní 19. hodina je vyhrazena pořadu Café Signál – rozhovorům se zajímavými hosty. Savanoviny pak lze naladit každou sobotu hodinu před polednem. Jde o setkání s muzikanty, sportovci, herci, ale i cestovateli a třeba i komedianty. To vše v režii brněnského reportéra Luďka Urbánka alias Savany. „Pouštím muziku, která zatím nezní běžně v éteru, ale i hity našich hudebních legend. Nahlížím do zákulisí koncertů, hercům do šatny, kouzelníkům do klobouku,“ říká Savana.

Každou sobotu po 19. hodině nabízí Signál rádio kapitoly z encyklopedie Věry Pavlíkové Chtěl bych mít kapelu. Jde o pořad o příbězích slavných českých i světových kapelníků.

Nedělní odpoledne mezi 15. a 16. hodinou představuje vysílání Signál rádia známé i méně známé československé melodie za doprovodu orchestrů i menších kapel v programu Orchestrion Signál rádia. „Zní melodie napříč hudebními žánry a touláme se historií československé populární hudby. Připomínáme méně známé zpěváky, podotkl Dvořák.

A každý den zve na výlet cestovatel Míra Deneš v pořadu Cestou necestou s Mírou Denešem. Pořad je vysílán každé všední ráno po půl osmé nebo v repríze o víkendu.

„Všechny pořady mají své kouzlo, své posluchače. Jisté ale je to, že co řekneme s kolegyní Andreou Kroupovou v ranním vysílání od šesté do deváté hodiny, to bývá často použito proti nám. Lidé si pamatují každý detail toho, co jim, třeba v legraci, řekneme. Ostatně legrace provází celé naše ranní vysílání,“ dodal Luboš Dvořák.