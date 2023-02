Do města přijela paní Iveta už před drahnými lety. Sama si ani nedokázala vzpomenout, kdy to bylo. „Na ulici v Boleslavi žila už od samého počátku a celou dobu měla problém nejen zapojit se do společnosti, ale také respektovat jakákoliv pravidla, proto si na ni lidé mnohokrát stěžovali na městské policii a úřadech,“ uvedla Šárka Charousková, mluvčí magistrátu. Neměla nárok ani na sociální dávky, protože není českou občankou. S ohledem na její psychický stav jí musela být stanovena opatrovatelka.

Paní Iveta byla zcela závislá na tom, co si vyžebrala, nebo co dostala v rámci humanitární pomoci. „Po celou dobu, kdy žila v Mladé Boleslavi, se nebyla schopna začlenit do společnosti a nerespektovala pravidla. Opakovaně porušovala nastavené normy a byla mnohokrát řešena městskou policií. Bohužel výjimečné nebyly ani situace, kdy byla agresivní vůči ostatním lidem ve svém okolí. Velice často se vyskytovala v blízkosti základní školy nebo autobusové zastávky a vyvolávala konfliktní situace," popsal problémy se slovenskou bezdomovkyní Vladislav Král, vedoucí Odboru bezpečnosti a prevence kriminality (OBPK).

Pomohly i slovenské úřady

Iveta R. se chtěla vrátit do Kalné nad Hronom, odkud pochází, ale neměla peníze na cestu. Zaměstnanci OBPK spolu s odborem sociálních věcí tedy kontaktovali sociální oddělení v jejím rodném slovenském městě a společně řešili, jak ženě pomoci. Tamní sociální pracovnice zkontaktovaly strýce paní Ivety, který bydlí v nedaleké obci Šárovce.

Po zjištění všech informací souhlasil, že se o svou neteř postará, ale pouze v případě, že někdo zařídí její cestu, protože on nemá peníze. „Zajistili jsme paní Ivetě cestu vlakem do Bratislavy, pro všechny případy ji doprovázela i sociální pracovnice. V hlavním slovenském městě ji předala sociální pracovnici z Kalné nad Hronom, která ji doprovodila do Šárovců ke strýci. Na Slovensku jí také pomohou vyřídit sociální podporu, na niž bude mít nárok, a nebude tak muset živořit na ulici," konstatoval Král.

Jde již o šedesátý případ, kdy se v rámci projektu Cesta z ulice podařilo pomoci lidem žijícím na boleslavských ulicích. Před několika měsíci se podobným způsobem mohl do rodné země vrátit občan Polska, který v Mladé Boleslavi nejprve pracoval, ale po úrazu a ztrátě zaměstnání skončil na ulici.