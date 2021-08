Zmrzlina se mlsala i v našem regionu odjakživa. Ovšem nástup specializovaných provozoven, zaměřených pouze na tento sortiment, proměnilo konzumaci zmrzliny ve skutečný fenomén. Okénka u cukráren s tradičními příchutěmi tak často navštíví menší počet lidí. Radši si o kus dál popojdou do specializovaného obchůdku a dají si třeba skořicovou, smrkovou, slaný karamel nebo levandulovou.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Michal Fanta

To je příklad Nymburka, kde posledních šest let vládne trhu se zmrzlinou podnik s příznačným názvem Zmrzlinárna. O úspěchu podnikatelky Kateřiny Willmann, která podnik založila a provozuje, svědčí i fakt, že v průběhu let otevřela pobočky v Kutné Hoře a Praze.