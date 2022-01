V praxi to znamená, že veškeré nápojové obaly, tedy PET lahve i nápojové kartony Tetrapack budou tříděny do společných kontejnerů žluté barvy, kam je možné umísťovat i další plastové obaly. Černo-oranžové kontejnery, do kterých se doposud třídil tetrapack, od 20. ledna slouží k odkládání drobného kovového odpadu.