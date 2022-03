A to i pro důchodce, kteří mohou od 1. dubna jezdit zdarma. Dříve této výhody mohli využívat pouze lidé nad 70 let. Nyní si může zažádat o tuto výhodu každý, kdo předloží důchodový výměr. „Lidé, kteří už čipovou kartu mají a patří do skupiny nad 60 let - starobní důchodce, nemusí o tuto výhodu žádat. Sleva se jim nastaví automaticky sama,“ uvedla Hana Kopalová, mluvčí Dopravního podniku Mladá Boleslav. V případě, že cestující nemá čipovou kartu, musí si ji nechat vystavit v informačním středisku.

O navrácení peněz, které měli lidé nabité v elektronické peněžence pro jednorázové platby v MHD, mohou cestující zažádat kdykoli od 1. dubna do konce června. „Peníze se budou vracet pouze v hotovosti, a to v infocentru dopravního podniku na autobusovém stanovišti u Bondy centra,“ doplnila Kopalová.

Měsíční tarif pro veřejnost (640 korun) a pro studenty (320 korun) zůstává v nezměněné výši, ovšem nově budou od 1. dubna také neomezené – budou platit v pracovních i nepracovních dnech. Ušetřit mohou lidé už od čtvrtletního tarifu, kdy zaplatí 800 korun (studenti 700 korun) místo původních 1 600 korun. Nejvýraznější slevou je ale roční tarif za 1000 korun. Platný ceník je uveřejněn na stránkách Dopravního podniku Mladá Boleslav.

Cestující, kteří dosud využívali elektronické peněženky a nabité peníze už nevyužijí, protože si chtějí zřídit výhodný tarif, využijí tyto peníze při placení tarifu. V infocentru na autobusovém stanovišti doplatí pouze rozdíl mezi zůstatkem na kartě a cenou vybraného tarifu.

Dopravní podnik Mladá Boleslav přepravuje cestující na 21 linkách včetně dvou rychlolinek a speciální hokejové linky H. Vozový park tvoří dohromady 32 autobusů.