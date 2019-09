„Na tuto rekonstrukci město získalo od Středočeského kraje dotaci ve výši čtyři miliony korun,“ připomněl Bouška, podle jehož slov se i díky pomoci kraje místo výrazně změnilo k lepšímu. „Boleslaváci mi jistě dají za pravdu, že ta změna je opravdu markantní,“ poznamenal k proměně, již dlouhodobě zanedbaná lokalita prodělala díky investici ve výši 7,1 milionu korun. Další práce směřující ke zkultivování a oživení oblasti Podhrádí mají pokračovat i v příštích letech; díky spolupráci se Škodou Auto je cílem vytvořit zde atraktivní propojení Krásné louky s parkem Štěpánka.

Hejtmanka ocenila nejen to, jak lokalita „prokoukla“, ale především okolnosti, za kterých k tomu došlo: v rámci projektu, na němž se podílí více subjektů. Vícezdrojové financování vidí v podobných případech jako velmi vhodné řešení. „Pevně doufám, že v podobném duchu bude spolupráce pokračovat,“ zdůraznila.

Revitalizace ulice Na Klenici v Mladé Boleslavi

Zanedbané místo se díky úpravám během jara a léta výrazně proměnilo:

opraveny či vyměněny zde byly povrchy všech komunikací i chodníků;

vznikla nová parkovací místa i veřejné osvětlení;

opraveny byly také zanedbané přístupové cesty ke dvěma lávkám přes říčku Klenici do ulice Na Šafranici;

úprav se dále dočká schodiště vedoucí k zimnímu stadionu ve Viničné ulici.

Jde o první krok komplexní přeměny dlouhodobě zanedbané lokality Podhrádí, k níž by mělo dojít během příštích let.

Jedná se o společný projekt města Mladá Boleslav a společnosti Škoda Auto.