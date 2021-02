Celý Středočeský kraj má za loňský rok více zemřelých než v roce 2019. Všimli si toho i zástupci pohřebních služeb na Boleslavsku. Podle některých z nich za to může jak koronavirus, tak i stárnutí populace. A podle jejich zkušeností je to podobné i v letošním roce.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lukáš Kaboň

„Je to šílené co se u nás děje, umírá tady jeden člověk za druhým,“ popsala Marie Šimková z Pohřební služby Šimek. Firma z Mnichova Hradiště dělá, co může, a má plné ruce práce. „Od nového roku už jsme měli 60 pohřbů,“ doplnila Marie Šimková.