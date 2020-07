Zemědělci mohou být spokojení. V posledních týdnech hodně pršelo a současný stav spadlých srážek jim vystačí až do sklizně. Podle některých by dokonce bylo dobré, aby už dál nepršelo a oni mohli vyjet do polí. Žně se totiž nezadržitelně blíží a podmáčený terén pro jejich stroje není nic dobrého.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

„Letos je to úplně obráceně než loni,“ předeslal předseda představenstva Zemědělského družstva Březina nad Jizerou Petr Tvaroh a připomněl tak uplynulé roky, kdy bylo extrémní sucho. Letos ale za dva měsíce spadlo 250 milimetrů. „Bohužel to přišlo i ve dvou přívalových deštích, pro zemědělství je to však v pořádku,“ zdůraznil předseda.