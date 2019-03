Mladá Boleslav už dříve informovala, že stav svých mostů hlídá. Trojská lávka v Praze, která se před časem zřítila do Vltavy, byla totiž poměrně velký strašák, proto ani v Boleslavi nechtěli zažít podobnou patálii. Tudíž magistrát nebyl zaskočen ani tím, když se po poslední kontrole dozvěděl, že je most U Měšťáků v havarijním stavu. Rekonstrukce stavby totiž byla stejně v plánu.

„Nyní nový posudek potvrdil, že most je v havarijním stavu a s jeho opravou nelze otálet. Most není nutné okamžitě zavřít pro dopravu, ale co nejdříve bude nutné například omezit průjezd velkých kamionů,“ uvedl primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati.

V nejbližší době tak na místě přibudou cedule, které zakáží vjezd kamionům. Sníží tonáž na šestnácti tun.

Samotná oprava pak vůbec nebude snadná. Jedná se totiž o křižovatku důležitých ulic ve městě, tedy Havlíčkovy a Laurinovy, na které navazují další důležité spojnice. Dopravní omezení v těchto místech tak mohou výrazně ovlivnit dopravu ve městě. „Provoz by neměl být ohrožen, ale je zapotřebí bezodkladně zasáhnout. Do škodovácké celozávodní dovolené je zapotřebí mít hotové práce, které lze dělat za provozu železnice, a v průběhu výluky nastanou další práce, abychom neomezili vlakovou dopravu,“ popsal Nwelati.

Jakým způsobem se most nahradí po dobu prací, je zatím nejisté. Ve hře jsou podle primátora dvě varianty. Buď se vedle mostu postaví náhradní, provizorní přemostění, které vyjde asi na 4 miliony korun, nebo se město vydá úspornější cestou, tedy bude most uzavírat postupně a provoz pouštět jen po jedné jeho polovině.

Mladá Boleslav s rekonstrukcí počítala dopředu a tak už na ni měla dříve vyčleněných 30 milionů korun z rozpočtu.

Oprava mostu by měla být hotova do konce letošního roku. Důvodem není jen samotný havarijní stav, ale i fakt, že se město připravuje na další rozsáhlé stavby, které mohou ovlivnit dopravu. Příští rok je v plánu rozšíření třídy Václava Klementa a ještě na letošní rok se chystá výstavba parkovacího domu. Souběžný průběh prací by byl pro dopravu náročný.