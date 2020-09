Stále je asi naprosto nejhorší situace v Mladé Boleslavi, v Bezděčíně, kde můžete nabrat i půlhodinové zpoždění. Dělníci v těchto místech pracují už od loňského roku. Nejde však pouze o rekonstrukci povrchu. Bylo nutné zapracovat na zcela novém zasíťování.

Všechny práce se zde navíc protáhly. „Poslední etapa potrvá do konce listopadu,“ uvedla boleslavská mluvčí Šárka Charousková. Řidiči by se měli obrnit trpělivostí, minimálně půl hodinové zpoždění zde lze nabrat raz dva.

Dopravu v Mladé Boleslavi ale ovlivní také plánované akce. Kvůli přehlídce kutilů s názvem Maker Faire bude od pátku 11. září 20 hodin do neděle 13. září 21 hodin platit úplná uzavírka v Havlíčkově ulici. Což se týká úseku od Husovy po Jaselskou ulici. Kdo by to chtěl objet, tak může a to ulicemi Jaselská, Ptácká, Václava Klementa, Havlíčkova, Husova a Laurinova.

Během toho samého víkendu bude ovšem v Boleslavi ještě další omezení provozu. Tentokrát kvůli cyklistickému závodu Mladá Boleslav Tour ŠkodaAuto, který se koná v sobotu 12. září. Mezi 11. a 17. hodinou budou v době průjezdu cyklistů uzavřeny tangenta před Bondy centrem, třída V. Klementa před tangentou, křižovatky ulic Laurinova a Václava Klementa, Laurinova a Havlíčkova, Laurinova a Ptácká a Laurinova a Václavkova. Koněvovou ulicí bude průjezd řízen pořadateli.

Někde se ale blýská na lepší časy. Od pondělí 7. září, bude znovu průjezdná Laurinova ulice a to v úseku mezi Jiráskovou a Palackého ulicí. „To by mělo významně odlehčit i přetížené nedaleké křižovatce na přemostění U Měštáků a Havlíčkově ulici,“ uvádí vedení radnice.

Problémy jsou i mimo Boleslav

Na složitosti je nutné se připravit také mimo Mladou Boleslav. V Mnichově Hradišti dělníci nadále pracují na první etapě rekonstrukce Masarykova náměstí. V Benátkách nad Jizerou probíhá poslední etapa oprav Pražské ulice, navíc před městem vzniká i nový kruhový objezd.

Určitou péči nyní dostává také jeden z okresních mostů. „Poslední most, který byl k 1. 1. 2020 hodnocen jako havarijní, je most ev. č. 38-022 na silnici I/38 u Újezd u Luštěnic,“ uvedl pracovník komunikace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Martin Buček. ŘSD tedy nyní pracuje na opravě mostu, který je sice možné objet po provizorním přemostění, i tak je zde ale důležitá zvýšená opatrnost.