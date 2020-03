„Pomáhat jsem se rozhodla, protože mám sama již starší rodiče a moc se o ně bojím,“ povzdechla si mladá žena, které je jasné, že někteří senioři nemají rodiny třeba vůbec, nebo je jejich blízcí nenavštěvují či bydlí tak daleko, že je pro ně obtížné obstarat větší nákup i v době, kdy nehrozí žádné nebezpečí.

„Vždycky jsem chtěla být pro něco užitečná a myslím si, že teď je na to nejlepší čas. Pokud by se mi tahle "práce" osvědčila, ráda bych starším lidem pomáhala touto formou i nadále, až se virus přežene,“ vysvětlila Zdeňka. Ráda nakoupí lidem Z Mnichova Hradiště a okolí, ale třeba i z Mladé Boleslavi.

Sama přitom současné dění nenese nejlépe. „Vzniklá situace mě upřímně již dost psychicky vyčerpává, nedokážu si představit, jak teď žijí například lékaři a zdravotní sestry. Z každé strany slyšíte jen bezmoc, výstrahy a tak dále,“ zauvažovala žena, podle které je jedna z nejhorších věcí nastalé situace to, že nikdo neví, jak dlouho bude ještě trvat.

„Jen se modlím, aby se vše přehnalo s co nejmenšími ztrátami a jako každý doufám, že se to vy-hne mojí rodině a přátelům,“ posteskla si Zdeňka s tím, že ji hodně mrzí, že v době, kdy je na internetu spoustu návodů, jak si vyrobit roušku alespoň z látky, ji spousta lidí ještě nenosí i to, že se najdou lidé, kteří se rouškám posmívají.