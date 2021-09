Poněkud protikladné jsou aktuální zprávy o dění ve Škodě Auto. Ve čtvrtek automobilka oficiálně uvedla na český trh novinku – Škodu Fabia čtvrté generace, kterou si už v předprodeji závazně objednalo přes 4,7 tisíce zákazníků. Dodávky mají začít v nejbližších dnech; prodejci již mají tyto vozy k dispozici, aby mohli nabídnout předváděcí jízdy. Současně firma ohlásila, že kvůli celosvětovému nedostatku čipů bude opět omezovat výrobu: od pondělí 27. září ji zastaví na týden.

Škoda Fabia čtvrté generace. | Foto: Škoda Auto

Historie modelu Fabia ukazuje, jak roky letí: na trhu je už 22 let. Právě nyní přichází do prodeje čtvrtá generace, mající nabídnout nohou úroveň pohodlí i jízdy a rovněž prvky výbavy včetně takových, které byly dosud známy jen z vozů vyšších tříd. Zástupci automobilky očekávali, že zájem budou zákazníci projevovat zejména o vozy v náročnějším provedení – a to se podle slov vedoucího českého zastoupení automobilky Škoda Auto Jiřího Maláčka potvrzuje. „Opět se ukázalo, že i v nižších segmentech trhu zákazníci preferují lépe vybavené vozy se silnějšími motorizacemi,“ shrnul poznatky z dosavadních objednávek.