O to, kdo po další dva roky bude určovat veřejné záležitosti, lidé v obci Kluky projevili zájem. Hlasovat jich přišly více než čtyři pětiny, 51 ze 62 oprávněných voličů.

Seskupení Za Kluky veselejší, které postavilo šest kan-didátů, získalo 68,73 procenta hlasů. Druhý subjekt, jehož osm tváří zastřešilo pojmenování Za Kluky klidnější, dostalo 41,08 procenta.

Podle získaných mandátů vychází jejich vzájemný poměr v zastupitelstvu 4:3.

Věk zastupitelů se pohybuje zhruba kolem padesátky, od 43 do 57 let. Voliči se tak rozhodli – alespoň z pohledu ročníku narození – dát přednost zkušenosti formou zlaté střední cesty. Celkově totiž kandidátní listiny nabídly pestřejší věkové spektrum: od 24 do 77 let.

Už před hlasováním bylo přitom jisté, že zájmy svých voličů budou na obecní úrovni zastupovat samí nezávislí nestraníci. Nikdo jiný do zastupitelstva ani nekandidoval.

Stejné to bylo i u dalších sobotních voleb. Na Tachovsku si mandáty rozdělili zástupci dvou sdružení rovněž v poměru 4:3 – a na Litoměřicku vybrali občané sedm tváří z jediné osmičlenné kandidátky. V obou případech ale byla volební účast nižší než na Boleslavsku.