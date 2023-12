Tragicky skončil noční lov divočáků v Ostravě u řeky Odry v okolí Landeku. Myslivec místo zvířete střelil do hlavy rybáře, který zranění podlehl. Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z usmrcení z nedbalosti.

Slepé rameno řeky Odry v okolí Landeku, 25. listopadu 2023, Ostrava | Video: Deník/Petr Jiříček

„Včera v Ostravě v nočních hodinách došlo k postřelení muže při odlovu divočáků v lokalitě slepého ramena řeky Odry. Muž, který zde měl rybařit i přes poskytnutou laickou a lékařskou pomoc v nemocnici zemřel,“ informovali v sobotu policisté na sociální síti X.

Po incidentu policisté zadrželi dvě osoby a zajistili zbraně. Jeden ze zadržených byl v sobotu propuštěn.

Dechová zkouška u myslivce byla podle policejní mluvčí Pavly Jirouškové negativní. Oba zadržení muži poskytovali podle jejích slov postřelenému rybáři první pomoc až do příjezdu záchranářů. Policisté nadále prověřují všechny okolnosti.

„Muž středního věku utrpěl střelné poranění hlavy a v okamžiku příjezdu posádky zdravotníků byl v bezvědomí a přímém ohrožení života,“ uvedl mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl.

Záchranáři podle jeho slov provedli všechny nezbytné úkony k udržení postřeleného rybáře při životě. Převedli ho na umělou plicní ventilaci. Společně s hasiči ho následně přenesli na palubu sanitky, aby ho převezli do nemocnice. „Přes veškerou péči však došlo k selhání krevního oběhu a lékař byl nucen konstatovat smrt,“ dodal Humpl.

Deník se na místo, které je oblíbeným místech procházek, venčení psů a projíždějí tudy po stezce cyklisté, během soboty vypravil. Poté, co policisté vyšetřování na místě ukončili, tragickou nehodu už nic nepřipomínalo. V místě se však nacházejí stopy divočáka, je zde i evidentní a dosti znečištěné rybářské stanoviště, kde nechybí ani mrtvé rybky.

„Copak neviděl, na co střílí?“ diví se lidé

Lidé už o pár desítek metrů dál korzují jako obvykle. „Cože? Tady?“ táží se nevěřícně, o smutné události nic netuše. „Jak mohli střelit rybáře do hlavy? Copak se nedívají, na co střílejí?“ položila trefný dotaz jedna z venčitelek. „Přece dokud si nejsem jistý, co mám na mušce, nehnu prstem, vždyť tady pořád někdo chodí,“ dodala žena nevěřícně.

Předsedu Územního svazu rybářů pro Severní Moravu a Slezsko Radomíra Rybáře zastihl Deník na chalupě na Olomoucku. „Je to hodně čerstvá informace, příliš k tomu ještě nevím. Nejedná se však v dané oblasti o náš rybářský revir, a tedy se to netýká svazu,“ řekl Deníku Radomír Bednář s tím, že mohlo jít o soukromý revír.

Slepé rameno řeky Odry v okolí Landeku, 25. listopadu 2023, OstravaZdroj: Deník/Vladimír Pryček

Že nejde o revír Českého rybářského svazu, potvrdil také jeho ostravský kolega Václav Sklenář.

„Rameno Odry je ve vlastnictví pana Světlíka, který nám vzal užívací právo a nemůžeme tam už přes deset let chytat ryby,“ řekl Sklenář k lokalitě u Landeku, kde podle zjištění Deníku probíhala honitba mysliveckého společenství. O tom, co se na Landeku stalo, může Sklenář jen spekulovat.

„Pokud tam seděl rybář, kterého zastřelili, jednoznačně nelovil na území Českého rybářského svazu, povolenky k lovení v dané oblasti mohl prodávat kdokoli. Uvidíme, jestli měl u sebe zastřelený průkaz a zda nás policie osloví s dotazem, jestli byl naším členem,“ dodal Sklenář.

Místo, kde se nesmí rybařit

Podle zjištění Deníku je však v dané oblasti zákaz rybaření. „Jde o slepé rameno Odry, které slouží jako rybí přechod, kterým mohou ryby překonávat nedaleký splav na samotné Odře. A v takovýchto místech se nevydávají povolenky k rybolovu, v oblasti je zákaz rybolovu,“ řekla Deníku mluvčí Dolních Vítkovic a Landek Parku Eva Kijonková.