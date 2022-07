V rámci rekonstrukce zastávek dojde k osazení nových přístřešků s digitální informační tabulí na autobusových zastávkách a k dílčím úpravám chodníků pro pěší tak, aby byl zajištěn odtok dešťových vod. Zastávky budou vybaveny tzv. chytrými označníky, které usnadní cestujícím přehled o jednotlivých odjezdech autobusů.

Délky nástupních ploch jsou navrženy od 25 do 37 metrů. Všechny nástupní hrany zmíněných autobusových zastávek budou opatřeny bezbariérovým obrubníkem s výškou horní hrany 16 centimetrů od povrchu autobusového zálivu.

Příprava nové zastávky na náměstí Republiky probíhá souběžně s budováním cyklostezky v této lokalitě. Zbylé dvě zastávky a příslušná dopravní omezení jsou popsány níže.

Údaje o uzavírce a dopravních omezeních:

I. ETAPA - Výstavba autobusového terminálu U Sportu ( v obou směrech)

Termín: od 11.7. do 31.8.

Uzavírka části chodníku, oplocený koridor pro chodce, vchod do provozoven bude zajištěn přechodovými lávkami, autobusové zastávky budou dočasně přemístěny směrem k nám. Republiky.



II. ETAPA - Výstavba autobusového terminálu Na Výstavišti u parku a přechodového ostrůvku na tř. V. Klementa u křižovatky s ul. Blahoslavova

Termín: od 8.8. do 21.8.

Uzavírka části chodníku na tř. V. Klementa a ul. Tylova, dočasné přemístění autobusové zastávky směrem k ul. Husova, částečná uzavírka komunikace – střídavě uzavřen jeden jízdní pruh na tř. V. Klementa – provoz řízen dočasným SSZ.



III. ETAPA - Překop komunikace z důvodu pokládky kabelů k autobusovému terminálu vč. pokládky v chodníku v ul. Tylova

Termín: od 18.7. do 31.7.

Vjezd do ulice Tylova ze tř. V. Klementa bude uzavřen, dočasně obousměrný provoz z ul. Palackého.



IV. ETAPA - Pracovní místo střídavě na levé a pravé straně komunikace se zachováním obou jízdních pruhů. Uzavřený chodník u křižovatky s ul. Blahoslavova – vchod do domů zajištěn oplocením a lávkami

Termín: od 11.7.2022 do 31.8.