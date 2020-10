„Sháníme výpomoc v pomocných provozech jako stravování a recepce, tam sháníme brigádníky,“ uvedl. Domov zatím nemusel oslovit studenty zdravotnických nebo sociálních oborů.

„Samozřejmě máme možnost je oslovit v krizovém plánu, ale zatím jsme ve fázi, když to potřeba není,“ řekl. Situace je podle něj ale lepší než tomu bylo na jaře – není nedostatek ochranných pomůcek jak pro seniory, tak pro personál.

„Trh už je připravený a daří se nám za slušné ceny zásoby průběžně doplňovat, máme slíbené doplnění zásob i od našeho zřizovatele. Pomůcky jsou teď to nejmenší,“ dodal ředitel domova.

Situace je podobná v řadě dalších okresů. „Zatím zvládáme, ale požádali jsme o studenty na výpomoc,“ uvedla Drahomíra Pavlíková, ředitelka Centra pro seniory Mělník. „S nedostatkem personálu zatím problém nemáme. Pokud by ale třeba vypadlo pět lidí, už by to byla komplikace,“ řekla. Domov pro seniory případný personální problém chce řešit výpomoci studentů zdravotnických a sociálních oborů středních škol. „De facto je přijímáme, i když je ještě nepotřebuje. Je to proto, aby znali provoz, snažíme se být o krok dopředu, kdyby se cokoliv dělo,“ vysvětlila ředitelka. Obecně je ale ten problém, že studentů těchto oborů příliš není – a v současné situaci je ve zdravotnictví každá ruka dobrá.

Pravidelné testy

Některé domovy pro seniory jdou za současné koronavirové situace ještě dál a testují své zaměstnance na covid-19 v pravidelných intervalech. Je to i případ Domova seniorů TGM Beroun.

„Testujeme každý týden všechny zaměstnance. Nakoupili jsme nové testy, fungují tak, že se vzorek dá do malé zkumavky, nakape se činidlo a po patnácti minutách přichází výsledek,“ řekl ředitel zařízení Ondřej Šimon.

V rámci nouzového stavu má kraj možnost nařídit pracovní povinnost studentům, které může vyslat na výpomoc v oborech, na něž se ve škole připravují. O pomoc se zajišťováním péče o klienty domovů seniorů zatím požádaly dvě organizace.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) ve čtvrtek podepsala nařízení pracovní povinnosti vysílající po jednom studentském pomocníkovi do dvou organizací na Benešovsku.

Krajský úřad v pátek dopoledne rozeslal dotazníky organizacím působícím v sociálních službách, aby z odpovědí zjistil, zda potřeba nasazení studentů do péče o seniory nebude masivnější. Odpoledne již úřad evidoval první požadavky.