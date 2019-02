Mladoboleslavsko - Týden po ničivé bleskové záplavě pomáhají s odklízením následků všichni, kdo mají ruce

Odsouzení k obecně prospěšným pracem pomáhají s úklidem po záplavách | Foto: PSPA / Slávek Růta

Metr vody ve sklepě, zničený nábytek, sezónní oblečení, boty, ale třeba i sáňky, kola, lyže nebo brusle.To je jen náhodný výčet toho, co se v těchto dnech vrší po městech v přistavených kontejnerech.

„Měla jsem ve sklepě ale i kompoty a zavařeniny, samozřejmě brambory, cibuli… Prostě potraviny, které se v malém bytě do sklepa obvykle dávají," vypráví jedna z obyvatel Dukelské ulice, která byla postižena nedělním přívalovým deštěm a následnými záplavami.

V jejím sklepě se už od středečního odpoledne činí pan Michal, který tu pomáhá v rámci svého alternativního trestu.

„Byl jsem odsouzen ke tři sta hodinám obecně prospěšných prací. Když přišla ta povodeň, chtěl jsem, aby mě z probační služby poslali někam na pomoc právě lidem, kteří byli velkou vodou zasaženi," vypráví Michal.

Majitelka sklepa, která v ulici bydlí už desítky let a podobnou kalamitu nepamatuje, si nemůže práci odsouzeného muže vynachválit.

„Ze začátku jsem měla hrůzu, že mi sem pošlou nějakého gaunera, vraha, nebo tak něco. Ale on je úplně úžasně šikovný a pracovitý, jen za první dvě hodiny, co tu byl, udělal tolik práce, že jsem tomu ani nemohla ani uvěřit," vypráví.

„Byla to rychlá akce. Z magistrátu se na mě obrátili, jestli nemáme někoho, kdo by pomohl paní, která chodí o francouzských holích a byla vyplavena, šla jsem zjistit kontakt a hned jsem volala panu Michalovi. Další odsouzený odmítl, nemůžeme je totiž k žádné práci nutit, pouze jim tu možnost nabízíme. Ale jsem moc ráda, že to takhle zafungovalo, během hodiny už byl na místě a dal se hned do práce," vysvětluje postup vedoucí boleslavské pobočky Probační a mediační služby Jana Horáková.

Podle ní tímhle způsobem má navíc i veřejnost šanci zjistit, že lidé, kteří něco provedli, nejsou zlí či necitelní.

To, že Michal skutečně tvrdě pracuje, kontrolují nejen z probační služby, namátkovou kontrolu provádí i městská policie.