Mladá Boleslav – Páteční odpoledne patřilo na zdejších základních školách zápisům předškoláků do budoucích prvních tříd.

Letos by mělo být podle očekávání zapsáno asi 400 dětí z Mladé Boleslavi a okolních obcí.



„Školu jsme pro syna vybírali docela dlouho, je hodně živý a sportovně nadaný, takže jsme se nakonec rozhodli pro Šestku, v tomto ohledu má určitě nejlepší pověst. Podle bydliště patříme na druhý konec města, ale kvalitní škola nám za dojíždění stojí,“ vysvětluje volbu jedna z maminek budoucího prvňáčka.



Přestože je stanoveno několikškolních obvodů, kam děti patří podle místa bydliště, mohou si rodiče pro své potomky vybrat jakoukoliv školu. Ředitelé ale musí samozřejmě přednostně přijímat děti z příslušného školního obvodu.



Někteří rodiče mají proto obavy, že se na vybranou školu jejich dítě nedostane. Zejména z toho důvodu, že se letos očekává oproti minulým letem vysoký počet prvňáčků, což potvrzují i první čísla, třeba na největší škole ve městě, ve Václavkově ulici, které se tradičně říká Sedmička.



„Očekáváme velký nával, předběžně tak 150 dětí, nejspíš otevřeme stejně jako vloni pět prvních tříd. To je ale maximální kapacita, rádi bychom udrželi v prvních a druhých třídách počet dětí do 24. Zatím jsme nikdy žádného žáčka neodmítli a pevně doufáme, že to nebudeme muset udělat ani letos. Ale v tuhle chvíli to stoprocentně slíbit nemohu, jen za první hodinu se k nám přišlo zapsat šedesát dětí,“ potvrzuje velký zájem o tuto školu zástupkyně ředitele Jindřiška Nováková.



„Rodiče se určitě nemusí bát, že bychom jejich dítě nepřijali, kapacity máme dostatečné, rádi bychom v příštím školním roce otevřeli dvě první třídy. To znamená, že počítáme zhruba se 40 – 50 dětmi, ale pokud jich bude víc, nemáme problém přidat další třídu,“ vyvrací naopak obavy Marcela Pavlíková, ředitelka 5. základní školy v Dukelské ulici.



„U nás také určitě děti odmítat nebudeme, počítáme tak zhruba s osmdesáti až sto prvňáčky, pokud bude zájem, jsme připraveni otevřít až čtyři první třídy, rezervy máme jak prostorové, tak co se týká pedagogického sboru,“ potvrzuje připravenost 6. základní školy její ředitel Tomáš Suchý.



Město je zřizovatelem deseti základních škol, další dvě, které jsou určeny pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, spadají pod Středočeský kraj.





Čerstvě pasovaný školák, šestiletý Péťa Šilhan, přišel na zápis s maminkou, a ochotně se podělil o svoje dojmy:

Jak se těšíš do školy?

„Těším se moc, líbilo se mi tady i na zápise, dostal jsem spoustu dárků.“



A jaké úkoly jsi tady plnil?

„Musel jsem zavázat tkaničku panu králi, říct svoje jméno a kde bydlím, vyprávěl jsem o naší školce Stonožka, a taky jsem se podepsal na tabuli.“



Ty už umíš psát?

„Jenom malinko. To se naučím ve škole. Těším se, až budu chodit s aktovkou a sedět ve třídě, a taky na matematiku a na kamarády.