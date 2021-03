Podobně jako pro školy, také pro mateřinky bude letošní zápis netradiční. Musí se obejít bez dětí a vlastně i bez rodičů. V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády rozhodlo ministerstvo školství také o tom, jak budou organizovány zápisy do mateřských škol rok 2021/2022. Mladá Boleslav na to ihned zareagovala.

Dítě na pískovišti - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

„Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká bude situace v době konání zápisů, i letos se zápisy do školek uskuteční bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. V Mladé Boleslavi se zápisy do školek, které zřizuje město, uskuteční od 3. do 9. května,“ okomentovala situaci boleslavská mluvčí Šárka Charousková.