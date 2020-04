ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Ve školkách, jejichž zřizovatelem je město Mladá Boleslav, jsou zápisy plánovány mezi 2. a 16. květnem. Pro podání žádosti existuje hned několik komunikačních kanálů. Lze je podat elektronicky, tedy e-mailem s uznaným elektronickým podpisem, poštou, nebo prostřednictvím datové schránky. V případě, že je to opravdu nutné, existuje také možnost osobního podání. To lze ale provést pouze po předchozím telefonickém kontaktu. Školka se pak s každým domluví na konkrétním termínu. Přihlášky se nacházejí na webech školek.

Podobná situace zavládne také v Mnichově Hradišti. Zde se distančně bude zapisovat do všech tří pracovišť – tedy do školky v Mírové ulici, do školky v Jaselské ulici i do školky ve Veselé, a to ve dnech 4. až 7. května. „Pro školku to není komplikace. Rodiče ale nemají Den otevřených dveří, což je jim líto,“ okomentovala ředitelka pro odloučené pracoviště ve Veselé Pavla Churáčková.

Mateřské školy však zatíží byrokracie spojená s distančním postupem. Za normálních okolností si rodiče před samotným zápisem školku mohli prohlédnout během Dne otevřených dveří a v den zápisu už se jen vyplnili potřebné dokumenty. Letos si ale převezmou přihlášky buď na stolech před školou, nebo si je vytisknou. Doručování pak poběží elektronicky či poštou. A jen kdyby nebyla jiná možnost, osobně. V takovém případě je nutné se objednat telefonicky dopředu a ve školce je čekají opatření. „Při zápise nebudou vstupovat do školy, my si vezmeme dokumenty u dveří, zaneseme je do počítače a zase jim je vrátíme,“ dodala Churáčková s tím, že prioritní možností je vše vyřídit elektronicky.

V bakovské mateřince měl zápis proběhnout 5. května. S tím se pojil Den otevřených dveří. I tady je ale všechno jinak. Rodiče si mohou na stránkách školy, nebo na stránkách města stáhnout Žádost o přijetí dítěte a Čestné prohlášení k očkování. Oba dokumenty lze potom vyplnit a odevzdat podobně jako všude jinde, tedy do datové schránky, e-mailem, poštou, nebo v krajním případě osobně po telefonické dohodě. K osobnímu předání pak může dojít v termínech 12., 13., nebo 14. května. Zápis pak definitivně končí 16. května, kdy nastane čas, ve kterém bude školka zpracovávat vše potřebné, rodičům potom pošle registrační číslo a další důležité informace s výsledkem přijímacího řízení.

V Benátkách nad Jizerou mají stanovený termín zápisu na 4. a 5. května, náhradní termín pak je 7. května na Mateřské škole Jizerka.

V Bělé pod Bezdězem zápis proběhne mezi 2. a 16. květnem. I zde mohou rodiče využít možností odevzdání elektronicky či poštou a jen v nejzazším případě osobně po telefonické domluvě.