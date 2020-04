Zápisy do škol v Hradišti běží. Jak na ně?

Zápisy do škol a školek jsou letos netypické. Upozorňuje na ně také Mnichovo Hradiště, kde již odstartovaly zápisy do prvních tříd. Školkové děti si zatím počkají. Čeká je to až za měsíc a postup je zatím nejistý.

Zápis dětí do prvních tříd. Ilustrační foto. | Foto: Pavel Paluska