Zápisy do škol a školek se blíží, jak na ně a co je potřeba?

Starý rok se přehoupl do nového a už nyní by se rodiče měli začít zaobírat tím, kam budou jejich ratolesti chodit do školek a škol. Zápisy se totiž poměrně blíží. Do prvních tříd proběhne zápis v pátek 3. a v sobotu 4. dubna. Do mateřinek potom ve čtvrtek 7. května.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek