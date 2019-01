Mladá Boleslav - O počtu tříd a prvňáčků se rozhodne definitivně v příštích dnech

Zápisy do základních škol v Mladé Boleslavi pro rok 2014 /2015 | Foto: Deník / Šárka Charousková

Stovky rodin se v pátek a v sobotu vypravily se svými ratolestmi poprvé na základní školu k zápisu do první třídy. Zatímco někde praskaly chodby doslova ve švech, jinde byl průběh zápisu poklidný. Dramaticky záleželo na spádovosti příslušném obvodu.

Na 8. základní školu ve Václavkově ulici přišlo 73 dětí, z nichž každé nalezne v jedné ze tří tříd své místo. Pro osm dětí zákonní zástupci navíc požádali o odklad. Jak upozorňuje ředitelka Jitka Houštecká, kvůli značné nemocnosti se očekává, že k dodatečnému zápisu 2. února dorazí až deset dalších dětí. S místem ovšem problém nebude.



V sousední 7. základní škole také úřadovala nemoc, ovšem v řadách pedagogického sboru. „Museli jsme povolat na pomoc zálohy z řad důchodkyň. Ochořely nám tři paní učitelky," sdělila nám Jindřiška Nováková, zástupkyně ředitele.



Na „sedmičku" dorazilo rekordních 157 dětí, z nichž 40 bude mít nástup do první třídy odložen. Zda se otevřou tři nebo čtyři třídy rozhodne ředitel školy v nejbližších dnech. Počet dětí v první třídě tu v posledních letech nikdy nepřesahoval pětadvacet.



Na 9. základní škole probíhaly ještě před zápisem zkoušky sportovních předpokladů. Jak nám vysvětlila ředitelka Iva Kollinová, tyto výběry dětí do sportovní třídy si organizují sportovní kluby. Letos trenéři vybírali do jedné třídy děti z šesti desítek zájemců. K vlastnímu zápisu tu dorazilo 96 předškoláků. Otevírat se budou dvě třídy.



Na některých školách děti čekaly pohádkové postavičky, které budoucí prvňáčky hladce provedly celým zápisem. Odpadl tak stres z oficiálního testování dovedností. Velice kladně tento přístup zhodnotil například Roman Král, ředitel 2. základní školy, nebo Tomáš Suchý, ředitel 6. základní školy, kde byli kostýmovaní průvodci k dispozici.



„Na „dvojce" jsme zapsali 81 dětí. Je potřeba odečíst odklady, ale přesto pravděpodobně otevřeme tři třídy. V takovém případě neodmítneme žádné dítě," upozornil Roman Král.



"K zápisu přišlo 70 dětí, 8 žádá o odklad. Přijmeme všechny žáky. Plánujeme otevřít tři první třídy, jedna bude sportovní, zaměřená na lední hokej," vyjmenovala Brigita Šulcová, ředitelka Základní školy dr. E. Beneše.



"Otevřeme tři třídy. Ve všech budeme vyučovat podle našeho programu Zdravé školy, hodnotit slovně a učit matematiku podle profesora Hejného. K zápisu přišlo 101 dětí. Budeme se snažit přijmout všechny, ale důvodem nepřijetí může být bydliště mimo Mladou Boleslav," dodala ředitelka 5. základní školy Marcela Pavlíková.



První základní škola se letos potýkala s rekordním počtem příchozích. Přestože dětí se přišlo nechat zapsat třicet, pravděpodobně škola otevře tři speciální třídy pro děti s vadami řeči, informoval nás ředitel Václav Kolman. Na 4. základní školu dorazilo dětí 46, rodiče čtyř z nich požádali o odklad.

Od zápisu běží patnáctidenní lhůta, ve které musí školy oznámit rodičům, zda jejich dítě bude, či nebude přijato. Zároveň podle toho musí rozhodnout o počtu tříd, které se otevřou. Problematické případy budou ředitelé řešit na společné schůzce v polovině tohoto týdne.