Mladá Boleslav – Letitý sen řady pacientů, z nichž mnozí se jeho naplnění bohužel už nedožili. To je zlepšení parkování návštěvníků mladoboleslavské nemocnice. Nyní se však nejen kdesi v dáli blýská na lepší časy, ale dokonce už i pořádně zahřmělo. Klaudiánova nemocnice pokročila s přípravou dlouho očekávané stavby parkovacího domu, který by měl vyrůst přímo v areálu nemocnice – a teď se řeší její financování.

I to se zdá být na dobré cestě. Za úvěr se splatností 20 let, který si nemocnice na stavbu plánuje vzít, by měly společně ručit kraj (z 80 procent), jemuž tamější nemocniční akciová společnost patří, a město (20 procenty). Konečné rozhodnutí ještě musí přijmout obě zastupitelstva, nicméně z hejtmanství přišla příznivá zpráva. Krajští radní se v pondělí rozhodli projekt podpořit. „Doporučili zastupitelům schválit jak smlouvu při přípravě, výstavbě a provozu parkovacího domu, tak i budoucí ručení za závazky nemocnice během jeho výstavby,“ sdělila Deníku Helena Frintová z kanceláře hejtmanky.

Přípravy ke stavbě parkovacího domu už postoupily i do klasického „úředního kolečka“. Je připravena dokumentace ke stavebnímu povolení, běží řízení o jeho umístění. K prvnímu kopnutí do země by přitom podle slov krajského radního pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Roberta Bezděka (ANO) mohlo zbývat už jen několik měsíců. A pokud vše dobře půjde, do dvou let by se mělo parkovat! „V červenci se předpokládá zahájení přípravy území pro stavbu – a v říjnu, po vybrání zhotovitele v otevřeném zadávacím řízení, už samotné zahájení výstavby,“ upřesnil Bezděk. „Měla by trvat maximálně jeden rok,“ doplnil.

Provoz parkovacího domu (jehož cílem je jak nabídnout pacientům lepší komfort i přístup ke zdravotní péči, tak usnadnit zdravotníkům cestování do práce) by po jeho dokončení měla zajišťovat městem vlastněná společnost Městské parkovací domy Mladá Boleslav. Projekt počítá s tím, že v budově o osmi podlažích vznikne 640 parkovacích stání. Předběžně vyčíslené náklady stavby dosahují 185,2 milionu korun s DPH, uvedla v pondělí Frintová. „Včetně potřebného vybavení technologiemi, areálových komunikací, parteru a protihlukových opatření,“ doplnila.