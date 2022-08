„Jsou to peníze, za které by si naši zaměstnanci u nás pořídili v rámci benefitu permanentky na sportovní utkaní, nejvíce na hokej. Tyto vybrané prostředky jako podnik necháváme právě dětskému domovu,“ řekl Marek Džuvarovský. Ten sám před lety pracoval ve vedení nemocnice, a proto ho v dopravním podniku napadlo využít peníze na podporu dětského centra.

Primářka dětského centra pomoc uvítala. „Spolupráce si nemírně vážím, protože trvá již řadu let. My díky tomu můžeme dopřát našim dětem řadu aktivit, jakou jsou výlety nebo pobyty. Podporují nás nejen finančně tím, že zajišťují dopravu například na hory. Vzniklo mezi námi takové přátelství a já za to velmi děkuji,“ uvedla Tomanová. Dopravní podnik podporuje dětské centrum více než deset let.