Školy a školky ve městě se dočkaly nového kabátu. Dělníci je připravovali na start nového školního roku.

„Děláme všechno proto, aby začátek školního roku nebyl ničím ohrožen a děti se vrátily do vylepšených budov. V tuto chvíli to vypadá, že se nám to podaří," popsal náměstek primátora Daniel Marek.