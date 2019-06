Mladá Boleslav - Historie místní hvězdárny se začala psát v září roku 1995, kdy došlo k jejímu otevření. Velkou zásluhu na tom měl její první vedoucí Josef Zahrádka, který zde působil jedenáct let. Ten v sobotu 23. března oslavil své 80. narozeniny.

Byl to právě on, kdo se podílel na instalaci prvního boleslavského dalekohledu. Kromě toho zajistil pro hvězdárnu základní prostory a určil její odborné zaměření. Tedy na historii astronomie, jako je například rekonstrukce antického pozorování. V tomto duchu pokračují i jeho nástupci, a to i přes světelné znečištění, které při takové práci překáží.