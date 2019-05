„Rozhodli jsme se tuto situaci řešit všemi legislativně dostupnými prostředky, a podařilo se nám získat kladné stanovisko ministerstva vnitra a dalších příslušných orgánů. Toto ustanovení, které využijeme, jsme našli v přestupkovém zákoně,“ uvedl vedoucí oddělení bezpečnosti a prevence kriminality Mladé Boleslavi Vladislav Král.

Zákaz vstupu jako na hokeji

Což má podle Krále spočívat v tom, že k trestu, který mladistvý dostane (pokuta do výše pěti tisíc korun) může být přidáno také takzvané přestupkové omezení. Laicky řečeno mu bude udělen zákaz vstupu do daného prostoru, což se běžně uplatňuje třeba na agresivní hokejové fanoušky. Při jeho nerespektování hrozí pokuta do 20 tisíc korun. Dodržování má pohlídat městská policie ve spolupráci se státní. Řadu rvaček pak odborník označil za hranou a to jak ze strany „pachatele“ tak i ze strany „poškozeného“.

„Pokutu ovšem za dítě zaplatí rodiče, a já vidím hlavní smysl v tom, že trest bude mít dopad přímo na dítě a jeho život. Když mu prostě na půl roku zakážete vstup na místo, kde se schází jeho vrstevníci a kamarádi, příště si to rozmyslí,“ dodal náměstek primátora Jiří Bouška.

Co s dětmi do 15 let?

Dále může takový výtečník dostat nařízení o zapojení se do programu zvládání agresivního chování. V Boleslavi jej ale zatím žádná organizace nenabízí. Problém je s dětmi do patnácti let, které ještě nejsou trestně odpovědné. V jejich případě by měli nést odpovědnost rodiče.

Podle Krále se ve městě za posledních 6 měsíců udály čtyři případy podobného chování. Veřejnosti jsou asi nejznámější dva, a to rvačka dívek v Bondi centru a událost z minulého týdne, kdy jeden chlapec napadl druhého. Právě oni chlapci jsou údajně mladší 15 let.

Boleslavským přístupem se podle magistrátu chtějí inspirovat i další města, mezi která patří také Praha.