V benáteckém Centru komplexní péče o zákazu návštěv uvažovali už minulý týden. Definitivně se pro něj rozhodli v sobotu 7. března. „Velmi jsme to zvažovali, protože jakmile se zakáží návštěvy, tak nastane pro klienty velká sociální izolace, zvláště pro ty, kteří nenavštěvují aktivity,“ poukázala ředitelka instituce Monika Megličová.

Podle ní totiž se zákazem problém nezaniká, naopak, může se objevit plno nových úskalí. „O víkendu jsme se klienty snažili zklidnit a vše vykomunikovat, v pondělí ráno jsme měli schůzku s klienty, a vše jsme jim znovu vysvětlili. Byla jsem mile překvapená, že to vzali v klidu,“ doplnila ředitelka.

V domově kvůli hrozbě nákazy museli zrušit také akce, na nichž se podílejí lidé „zvenku“, jako bylo třeba maškarní, na které měli dorazit hudebníci.

Podle Megličové je zatím zákaz návštěv v platnosti krátkou dobu a tak ještě nemohly vzniknout první problémy. Pokud by se ale psychický stav některého z klientů zhoršil, tak zde platí nepsané pravidlo, kdy domov umožní návštěvu rodinných příslušníků. Sama ředitelka však přiznala, že na ni situace kolem koronaviru, kvůli velké odpovědnosti za klienty i personál, dopadá mnohem silněji než kdyby ji neměla.

Podobně je na tom také ředitel domova seniorů Modrý Kámen Petr Novák z Mnichova Hradiště. „Vzhledem k tomu, že se staráme o nejohroženější skupinu lidí, tedy seniory, tak to prožívám víc než běžný občan,“ zmínil. V domově se snaží udržovat dobrou náladu. Petr Novák zároveň také pochválil všech svých101 klientů, kteří celou situaci berou s nadhledem i díky tomu, že s blízkými mají možnost spojení pomocí mobilních telefonů.

Právě díky mobilům prožívá krizovou situaci dobře také Vlasta Měchurová z Mladé Boleslavi, ale hlavně její maminka, která žije v domově seniorů ve Mšeně. „Připravily jsme se na to, mamince jsem dovezla potřebné věci a hlavně máme telefony, takže spolu můžeme komunikovat. Dále mohu mamince alespoň nechávat nakoupené u sestřiček,“ zmínila žena.

Vedoucí aktivizačního oddělení boleslavského domova seniorů Iveta Ondráčková říká, že je situace pro seniory, vzhledem k jejich věku složitá, i zde ale všichni chápou závažnost situace. Personál se jim dobu, kdy za nimi blízcí a rodina nemohou, snaží všemožně zpříjemnit. „Klientům děláme kino, pouští se jim filmy a mají možnost účasti na sportovních hrách vně budovy. Máme také rukodělnou dílnu, tréninky paměti nebo různá cvičení,“ zmínila Ondráčková.

To jak senioři krizovou situaci prožívají je pak podle psycholožky Radmily Kavanové velmi individuální. „Záleží na tom, v jakém jsou zrovna zdravotním fyzickém a psychickém stavu. Jakou má člověk odolnost vůči stresu,“ vysvětlila expertka. Senioři podle ní mohou situaci přijmout, uznají ji, vezmou to jako opatření, které je i pro ně ochranné, nepropadnou panice, budou vědět, že se jedná o dočasné opatření, a že se návštěvy zase obnoví. „Pokud jde o oslabeného člověka, tak to může nést hůře. Nemyslím, že zákaz bude mít plošně špatný dopad na seniory,“ dodala psycholožka.