Zájem o volby: účast je zatím slušná

Mladoboleslavsko /FOTOGALERIE/ – Vše nasvědčuje tomu, že po hubených letech s volební účastí to bude letos výrazně lepší. Historického dna bylo dosaženo v letech 2002 (58,01 %) a 2013 (59,50 %).

Voliči se letos premiérově vydali volit do unikátních prostor Muzea Metoděje Vlacha.Foto: Deník / Macek Jiří

Optimisté v pátek před volebními místnostmi dokonce odhadovali 80procentí účast oprávněných voličů. Mladoboleslavská radnice v pátek informovala, že v největších volebních okrscích ve městě se po dvou volebních hodinách pohybuje účast u hranice 17 procent. V předchozích volbách to bývalo kolem 12 procent. V sobotu se volí od 8 do 14 hodin.



Přišel o dvacet minut před druhou. Byl překvapen, že ho nepustili dovnitř. Nakonec se dočkal. Petr Ruňanin bydlí jen pár metrů od nové volební místnosti v Mladé Boleslavi, ale dovnitř budovy přišel poprvé. Namísto prostor aeroklubu se totiž letos na boleslavském letišti volilo v netradičních prostorách leteckého Muzea Metoděje Vlacha. „Tyhle krásné prostory je třeba využívat. Byl by to hřích. Proto jsme je zdarma nabídli pro volby. Uděláme to i na další prezidentské volby,“ uvedl vedoucí muzea Vladimír Handlík, který se pár minut před otevřením volební místnosti byl přesvědčit, že všechno funguje.



Před startem voleb ve 14 hodin stálo před vchodem minimálně deset lidí a za dvacet minut jich přišla zhruba padesátka. Uvnitř bylo plno. „Ten zájem mne překvapuje, to jsem nezažil,“ uvedl člen komise.



Ve volební místnosti v muzeu bylo už po zahájení tepleji. Na štiplavou poznámku, zda se komise ochladí něčím ostřejším, reagoval člen komise: „Pít se nesmí, ale pamatuji první svobodné volby, to jsme měli povolené pivo.“



Dobrá nálada vládla i v Domě kultury v centru Boleslavi. Tam s úderem 15. hodiny přišel, spolu s manželkou, volit šéf Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. I když se usmíval, v jeho tváři byla znát únava. „Přiznávám, že tohle předvolební období bylo nejtěžší, jaké jsem zažil. Je to vysilující, ale jsme na tom asi všichni stejně,“ podotkl Hamáček.



V Domě kultury se v pátek odpoledne tvořily často fronty lidí, kteří vycházeli po odvolení. Ve velkém sále totiž jsou instalovány čtyři urny a voličů bylo včera poměrně dost.



Nervozita panovala na začátku voleb v Chrástu u Mladé Boleslavi. Měli tu problémy s centrálou vyrábějící elektrickou energii. Ta energii nedodávala. V Chrástku se volí ve stavební buňce. Dříve se tam volilo dokonce v karavanu. „Teď je to pro nás i pro voliče značně pohodlnější, karavan byl nepohodlný,“ řekla stálá členka volební komise na adresu podoby volebního místa. I tady ale vládla dobrá nálada, kterou nezměnil ani nedočkavý mladík, který chtěl volit deset minut před druhou.

Může se zdát, že letošní volební účast bude solidní. Rozhodně ale nedosáhne na Mladoboleslavsku volební účast 97,17 procenta tak, jak tomu bylo v prvních svobodných volbách v roce 1990. Za dva roky to bylo také slušné – 85,89 %. Polistopadová euforie opadla – 1996 a účast 77,52 %, 1998 - 74,81 %. Historickým dnem lze nazvat rok 2002 – v regionu přišlo k volbám pouhých 58,01 procenta oprávněných voličů. Volby v letech 2006 a 2010 znamenaly mírný nárůst účasti (65,72 %, resp. 63,53 %). V roce 2013 však opět ukázaly tehdejší „zájem nezájem“ voličů – přišlo 59,55 % zapsaných voličů.



Páteční start letošních voleb může naznačovat, že šedesátiprocentní hranice účasti oprávněných voličů by na Mladoboleslavsku měla být bez problémů překonána. Optimisté před volebními místnostmi dokonce tvrdili, že dosáhne k 80 procentům.



V posledních volbách se z regionu probojovali do sněmovny Jan Hamáček (ČSSD), Stanislav Grospič (KSČM) a Adolf Beznoska (ODS). Ten se svůj mandát ukončil letos v březnu, kdy se stal členem Nejvyššího kontrolního úřadu. Za uvolněný post po nově zvolené středočeské hejtmance Jaroslavě Pokorné Jermanové nastoupil na začátku letošního roku František Petrtýl (ANO 2011).