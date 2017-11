Úklidové firmy zaznamenaly obrovský zájem o své služby

Mladoboleslavsko - Některé z vědeckých studií přicházejí s tvrzením, že nepořádek doma zvyšuje hladinu stresových hormonů a vede k naštvanosti všech členů domácnosti. Je takový stav žádoucí s blížícími se Vánoci? Proto s případnou objednávkou profesionálního úklidu neváhejte, zájem o něj je značný.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archív

Vyplývá to z krátkého průzkumu, který jsme před koncem roku provedli. „Pohybuji se v oboru už 25 let, a tohle období je vždy nejhektičtější,“ říká majitel Úklidové služby Miroslav Kubát z Mladé Boleslavi a dodává, že eviduje v závěru roku nárůst zakázek o 200 procent. I proto má do Vánoc pro nové zákazníky plno a pár volných termínů si nechává pro stálé klienty. „Lidé chtějí nejčastěji vyčistit sedačky, koberce a sem tam okna. Za kompletní úklid jednopatrového domu zaplatí tak 4000 korun, vyčistění sedačky se podle míry znečištění pohybuje od 500 korun do 900 korun.“



Rostoucí zájem o úklidové služby před Vánocemi potvrzuje i Renata Bajtlová z mladoboleslavské firmy Nessi. „Listopad už máme plný, z části i začátek prosince. Máme hodně stálých klientů, ty nové, kteří to nechají na poslední chvíli, musíme někdy i odmítnout, ač to děláme neradi,“ vysvětluje majitelka firmy, u které je největší poptávka po celkovém, takzvaném generálním úklidu, který se dělá jednou za čas. Znamená to čištění koberců, mytí oken nebo čištění sedačky.

Podle jejích slov se najdou klienti, kteří chtějí uklidit i ve skříních. „Tarif máme od hodiny, celý byt vyjde tak na 3500 korun. Sedačky už nedělám, bolí mě od toho ruce. Lidem ale přístroj na čištění běžně půjčujeme.“





Na firmu Picobello z Mnichova Hradiště se zákazníci nejčastěji obrací s žádostmi o mytí oken a čistění sedacích souprav a koberců. Kompletních úklidů domácností je oproti tomu méně. „Před Vánocemi stoupá zájem zákazníků tak o 20 procent, začíná to vlastně už říjnem,“ míní Jana Umáčená, majitelka firmy. Picobello si za hodinu práce účtuje 165 korun a úklid bytu trvá přibližně čtyři hodiny a závisí také na tom, zda se myjí okna. „Čištění sedací soupravy stojí u nás od 500 do 800 korun, podle míry znečistění.“



Poněkud odlišnou zkušenost má za sebou Martina Granulová z Úklidových a čistících služeb Týna z Mladé Boleslavi. Ta totiž říká, že větší nárůst zakázek před Vánoci nevnímá. „Je to stejné jako každé jiné období. Více než vánoční úklidy evidujeme čištění zrekonstruovaných bytů,“ popisuje aktuální stav zájmu o služby, které poskytuje. Úklid od Týny začíná na 1 200 korunách a závisí na velkosti bytu. Za vyčištění sedací soupravy zde zákazník zaplatí cenu začínající na 800 korunách.

Podobné ceny mají i úklidové firmy na sousedním Mělnicku. Většinou mají danou hodinovou sazbu. Podle majitelky mělnické firmy Vitos uklízeli už i velký dům, kde zákazník zaplatil celkem jedenáct tisíc korun.