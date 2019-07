Senior taxi Mladá Boleslav rozjela v minulém roce. A zájem je obrovský. „Když jsme Senior Taxi spustili, v průměru jsme zaznamenali zhruba dvě stovky jízd za měsíc. Dnes už je to více než dvakrát více. Například za květen bylo jízd 570 a za červen dokonce 610,“ uvedla náměstkyně primátora Miroslava Kašpárková.

Služba nabízí zvýhodněné cestování taxíkem pro lidi, kteří už se sami dobře dopravit nemohou a aktuálně je nemá kdo odvézt například k lékaři nebo na úřad. Senior taxi mohou využívat lidé s trvalým bydlištěm v Mladé Boleslavi a dále držitelé průkazu ZTP/ZTP+P. Před první jízdou je zapotřebí zařídit si městskou kartu. Cena je pro klienta 20 korun. Město pak doplácí do plné ceny cesty. Do čtyř kilometrů je to 40 korun, nad čtyři kilometry 50 korun. Obecně tedy platí, že více magistrát zaplatí lidem, kteří cestují do příměstských částí.

Dotace, kterou nyní provozovatel taxi dostal, je na pokrytí dotované ceny.

Vše má ale svá pravidla, ani tato služba není výjimkou. Senior taxi je tak zapotřebí objednávat den předem. Ve stanovený čas musí pak klient být připravený na místě, na kterém ho řidič vyzvedává. Neznamená to tedy, že bude senior vyčkávat příjezdu taxi doma u okna.