Velkou informační kampaň kvůli koronaviru o víkendu spustila Mladá Boleslav. Týká se právě cizinců, především zahraničních dělníků, kteří obývající místní ubytovny a pracují ve Škoda Auto a dalších firmách. Spolu s Centrem pro integraci cizinců a komisí pro integraci nechal magistrát připravit cizojazyčný leták. Je k dispozici v jedenácti jazykových mutacích a obsahuje informace o příznacích, prevenci, chování v případě nemoci ale i kontakty na instituce, které cizincům v případu nouze pomohou.

„Vnímáme, že část cizinců neví, co se děje. Navíc je tady velká hrozba masivního propouštění. I proto jsme chtěli, aby každý měl kontakt na centrum pomoci či na ambasádu, která se musí o své lidi postarat,“ uvedl náměstek primátora Robin Povšík.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

První letáky putovaly do boleslavských ubytoven, prodejen potravin či nemocnice již v neděli, kdy je roznášeli městští strážníci. Část jich dostala také Policie ČR a elektronická verze bude k dispozici všem personálním agenturám na okrese.

Podobná letáková kampaň bude spuštěna i v Mnichově Hradišti, na jehož území je přibližně dva tisíce zahraničních pracovníků. „Se společností Škoda Auto a s Centrem pro integraci cizinců řešíme letáky, které budou v několika jazycích, jsme také v kontaktu s majiteli ubytoven,“ potvrdil starosta Ondřej Lochman.

Krizový štáb z Mnichova Hradiště coby obce s rozšířenou působností se v souvislosti s tím zabýval i otázkou, co by se dělo v případě, že by zahraniční dělníci zůstali bez peněz a tím pádem i bez ubytování. Stěžejní bylo vymyslet, kde by pro ně město mohlo postavit stany. Podobná akce je ale v tuto chvíli pouze v teoretické rovině.

Přístup k zahraničním dělníkům za současné krize řeší a bude dále řešit i Bakov nad Jizerou. „Zaslali jsme největším firmám ve městě výzvu, aby nám daly zprávu o tom, jak se situace promítá do jejich provozů, jestli zavírají, omezují směny a jaký to má dopad na jejich zaměstnance,“ popsal bakovský starosta Radim Šimáně.

Město zajímá mimo jiné i to, kde se zahraniční dělníci nachází a pohybují, aby o nich mělo dokonalý přehled. V další fázi s nimi pak zahájí komunikaci. „Zatím je u nás klid, ale ubytovny monitorujeme,“ doplnil Šimáně, který s kolegy z radnice nyní na informace od největších zaměstnavatelů čeká.

Komunikace se zahraničními dělníky je nyní aktuální i v Dobrovici. Krizový plán zde zatím neaktivovali, ale několik problémů v této souvislosti již řešili. Šlo o to, že zahraniční dělníci nenosí roušky. „Obrátili jsme se proto na provozy ubytoven, aby to s nimi řešily,“ podotkl starosta Dobrovice Tomáš Sedláček.

V Benátkách nad Jizerou pak na obyvatele ubytovny dohlíží policisté a kontrolují, zda místní obyvatelé dodržují současná nařízení vlády – včetně nošení roušek.