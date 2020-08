„Školu rozjíždíme a slavností přijetí prvňáčků proběhne jako každý rok na nádvoří,“ popsala zástupkyně ředitele ZŠ Kosmonosy Lenka Černá. Spolu s prvňáky budou slavnostně uvedeni na nádvoří i deváťáci, protože je čeká poslední rok ve škole. Za normálních okolností se u ceremonie scházejí nejen rodiče žáků, ale také celá škola. To ale letos nebude. Děti z ostatních ročníků u zahájení nebudou – z hygienických důvodů.

Celkem běžně se rozjede výuka také na 5. ZŠ v Mladé Boleslavi. „Děti a rodiče před školou v osm hodin přivítají paní učitelky a poté si je odvedou do tříd,“ popsala ředitelka Marcela Pavlíková. Odpadne však slavnost, kterou se zahajoval školní rok v místní družině.

Na ZŠ Bakov nad Jizerou se vracejí k vítání prvňáčků v přilehlém parku. Rodiče následně s dětmi nepůjdou do tříd. Škola má však připravenou i „mokrou variantu“, jelikož předpověď počasí není příliš optimistická. V takovém případě rodiče s prvňáčky vstoupí do školy odděleným vchodem, aby nemohli nikoho dalšího ze školy potkat, a zamíří do tělocvičny. Ostatní žáci školní rok odstartují tradičně – s učiteli ve svých třídách.

Na možnost distanční výuky jsou ve školách připraveni

Škola samozřejmě myslí i na možnost, že by byla znovu vyhlášena republiková karanténa. „Pokud by bylo potřeba, tak budeme mít distanční výuku přes video hovory,“ doplnila zástupkyně ředitele Věra Bartošová.

Základní škola v Bakově nad Jizerou si s nutností distanční výuky ukázkově poradila již na jaře, kdy zaujala projektem Bakovská on-line škola. Její výuková vida sledovali pomocí kanálu Youtube tisíce lidí z celé České republiky. Šlo o aktivitu, kterou vymyslel a zaštítil vedoucí Turistického informačního centra Zvířetice Vojtěch Dvořák. I to by v případě nouze mohlo pokračovat. „Byla to výborná podpůrná videa pro naše žáky a spolupráci bychom se určitě nebránili,“ dodala Bartošová.

Ne všude ale dnes škola začíná. Například do ZŠ Bělá pod Bezdězem žáci nastoupí až 4. září. „U nás ještě probíhají stavební úpravy na rekonstrukci prvního stupně a družiny,“ vysvětlila zástupkyně ředitele pro 1. až 3. ročník Iva Radochová.

To však neznamená, že by zde při posledním oficiálním prázdninovém dni – nefinišovaly přípravy na začátek roku pod vlivem covidových opatření. „Vše dezinfikujeme, aplikujeme stojany s dezinfekcí, děláme organizační změny. Se vším si poradíme,“ podotkla zástupkyně.

Září bez zájmových kroužků

Všechny školy v regionu budou mít velmi striktní podmínky v jídelnách. Vařit se bude obvykle pouze jeden druh jídla. Vše pak dětem z hygienických důvodů vydají přímo kuchařky – a to včetně příborů.

Ze škol také zmizely vlivem opatření zájmové kroužky. Probíhat nebudou minimálně celé září.