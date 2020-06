Závěrečné učňovské zkoušky pak probíhají podle jednotného zadání, které určilo ministerstvo školství. Na závěrečných zkouškách bylo sedm žáků, kteří připravovali slavností dort a pak specifický výrobek, který si oni sami navrhnou, připraví technologický postup a udělají si také recepturu.

„Je to stres, někdy se trošičku něco nepovede, mají z toho obavy, ale když se na ně člověk dívá, tak vidí, koho to baví, zajímá a kdo by se tomu do budoucna věnoval,“ uvedla viceprezidentka Asociace kuchařů a cukrářů Pavlína Berzsiová, která studenty a jejich výrobky hodnotila.

V Horkách pak převažovali učni, na kterých byl vidět zápal a to, že je práce opravdu baví. Zkouška probíhá ve dvou dnech. V jednom dni žáci pečou a druhý den připravují náplně, potahují a dohotovují své výrobky.