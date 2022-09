Zachycená dešťová voda zavlažuje trávníky a hřiště u boleslavské základní školy

/FOTOGALERIE/ Vzorový projekt s využitím dešťové vody začal fungovat u 9. základní školy v Mladé Boleslavi. Magistrát investoval do zachycení srážkových vod z objektu tělocvičny a jejich následného využití pro automatickou závlahu. Přebytečná voda se bude likvidovat vsakem do podloží, aby nebyla vypuštěna do jednotné kanalizační sítě.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Vzorový projekt s využitím dešťové vody začal fungovat v Mladé Boleslavi u 9. Základní školy. | Foto: archiv města