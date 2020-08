"Jakmile vidíte tonoucího člověka, tak byste si měli velmi dobře rozmyslet, zda jste schopní jej vytáhnout a zachránit. Je velké riziko, že vás tonoucí může utopit – a to se může klidně jednat o desetileté dítě," připomíná Marek Hylebrant.

Pokud se pro pomoc rozhodnete, radí záchranář tonoucímu hodit nejprve kruh, větev, či vylitou pet lahev, aby se toho mohl chytit. "Pak je fajn vzít třeba lodičku. Pokud tato možnost není, nezbývá, než pro tonoucího jít. Pokud ale nejsem schopen nebo neumím plavat, tak se do toho nepouštím."

Následně připlaveme k člověku a sledujeme jeho stav. Pokud je v bezvědomí, tak ho otočíme zády k sobě a plaveme ke břehu, vytáhneme ho tak, aby měl hlavu nad hladinou. Nikoli pod vodou. "Velký pozor dáváme, pokud se dere o život. Tonoucí by nás mohl stáhnout pod vodu a můžeme se utopit oba. Je mnoho případů, kdy zachraňující utone při záchraně," připomněl Hylebrant s tím, že v tomto případě člověka musíte nechat vyčerpat tak, abyste ho mohli vytáhnout. "On v dané situaci nerozlišuje, kdo jste a co se děje. Pokud by se vás chytil, tak je nejlepší se nadechnout, a s ním se potopit, on nechce být pod vodou a pustí se, nebo se odtáhnete," dodal.

Samozřejmostí by mělo být přivolání záchranné služby. Dále zjišťujeme, zda dotyčný dýchá, nebo jestli na nás reaguje. "Pokud ne, zakloníme hlavu a začneme do něj dýchat, pět úvodních dechů. Potom pokračujeme masáží srdce po třiceti stlačeních," popisuje záchranář:

Dále pokračujeme 30 stačeními na dva vdechy. Voda se odnikud nevylévá, jen se zakloní hlava, tím se otevřou dýchací cesty. "Je lepší kombinovat masáž s dýcháním, ale pokud to není možné, vytéká z něho žaludeční obsah, má na obličeji krev, tak alespoň masírujeme, a to do doby než přijede záchranná služba," radí Marek Hylebrant.

První pomoc

- Resuscitaci vykonáváme alespoň ve dvou, střídáme se po dvou minutách je to fyzicky náročné

- Vykonáváme 100 – 120 kompresí za minutu a stlačujeme na pět cm, resp. kam nám to tělo dovolí

- Od 1. července do 11. srpna měli středočeští záchranáři 11 výjezdů k tonoucím

- Z toho byli tři děti ve věku do dvou let

- Vytočení linky 155 je poskytnutí první pomoci

- Záchrana tonoucího je extrémně nebezpečná