Ombudsman odkazuje na článek

Něco však úřad ombudsmana přece jen naznačuje. Domov pod lípou je zmíněn v tiskové zprávě „Špatné zacházení s lidmi s postižením v zařízeních sociálních služeb má i systémové příčiny, varuje ombudsman“, která přímo odkazuje na nedávno publikovaný článek týdeníku Respekt. Jeho obsah shrnuje ombudsman Stanislav Křeček do několika slov, která znějí tvrdě: informuje o případech týraných, a dokonce i usmrcených klientů několika zařízení sociálních služeb. Byť se text zveřejněný 20. listopadu zevrubněji věnuje případům z jihu Čech, ombudsman Křeček, který nyní otevírá téma systémových pochybení v oblasti sociálních služeb, upozornil speciálně na to, že Respekt výslovně zmiňuje i Domov pod lípou. S odkazem na to, že v rámci říjnové kontroly čtyři ze současných i bývalých zaměstnanců domova pod podmínkou anonymity upozorňovali nejen na sprosté nadávky personálu vůči klientům, ale i na fyzické násilí: bití proutkem, gumovým hadem nebo lžící; dokonce na zamykání v zimě na balkoně.

Sám ombudsman podrobnosti případu nekomentoval. Obecně zdůrazňuje: „Lidé s těžkým mentálním a kombinovaným postižením jsou velmi zranitelní. Často jsou zcela odkázaní na péči okolí. O to závažnější je zjištění, že jsou vystavováni nepřijatelným situacím v místě, které by pro ně mělo být bezpečným domovem. To je naprosto nepřípustné.“ V souvislosti s domovem v Lipníku pouze potvrzuje, že po říjnové kontrole přímo na místě bylo podáno trestní oznámení – a věc je nyní v rukou policie.

Ředitel domova Aleš Kobliha Deníku potvrdil, že pozvání policejního orgánu k takzvanému podání vysvětlení už dostal – a policie obvolává i další zaměstnance. O čem má vypovídat, však podle svých slov netuší. „To nařčení je vykonstruované,“ zdůraznil svůj pohled na věc: nic špatného se v domově neděje a nedělo. Připouští však, že zatím nemá informace o tom, co je pracovníkům domova vytýkáno. Kontrola byla v Lipníku 6. a 7. října – a zprávu o jejím průběhu domov dosud nedostal. Když se po ní pídil, úřad veřejného ochránce práv sdělil, že ještě není hotová. „Nevíme ani, co stojí v trestním oznámení. Snažíme se zjistit, co se vlastně děje. Čekáme, co se dozvíme od policie,“ konstatoval Kobliha.

Ten je nyní ředitelem mimo službu. S krajským radním pro oblast sociálních věcí Martinem Hrabánkem (ODS) se domluvil, že kvůli uklidnění situace nastoupí na časově prozatím blíže neohraničenou dovolenou. Tedy přesněji: týden volna měl nyní předem naplánovaný; na dovolené pak zůstane. Jak to bude dál a do kdy setrvá mimo kancelář, se teprve ukáže: podle vývoje situace. Ředitele Koblihu aktuálně zastupuje sociální pracovnice Petra Dobešová. Jejím úkolem je nejen zajišťovat běžný chod zařízení, ale také dohlížet na aktuální stavební práce. Jde o projekt zateplení objektu, spojený i s instalací tepelných čerpadel a fotovoltaické elektrárny za 10,8 milionu korun.

Konkrétní zpráva se připravuje

Kraj poslal na místo inspekci a situaci dále řeší. Podle Hrabánka i slov hejtmanky Petry Peckové (STAN) v posledních dvou letech, kdy zastávají své funkce, nedorazila žádná stížnost ani podnět, který by dával tušit, že by snad mělo být něco v nepořádku. Ani hejtmanství nemá od úřadu veřejného ochránce práv bližší informace k aktuálním zjištěním. Jak domov, tak kraj dostanou zprávu o závěrech kontroly, až bude hotová, uvedla mluvčí ombudsmana Markéta Bočková. Potvrdila, že ji úřad připravuje – nicméně sepsání s potřebnou dokumentací dokazující vyvozované závěry nějakou dobu vyžádá. Už to ale nemá dlouho trvat. Zřejmě by ji domov i kraj mohly dostat spíše „k Mikuláši“ než „od Ježíška“ – hotová by měla být počátkem prosince.

V obecné rovině ombudsman Křeček sděluje: „Těší mě, že se při návštěvách zařízení pravidelně setkáváme i s příklady dobré praxe, motivovaným personálem a vedením domovů. Nesmíme se ale přestat snažit o zlepšení podmínek těch, kteří v dobrém prostředí nežijí. To, že některé lidi nevidíme, protože jsou v zařízeních, neznamená, že nejsou. Naopak. Měli bychom se o to víc zajímat, jak je podpořit, aby i oni vedli kvalitní život. I veřejná diskuze o těchto problémech přispívá k tomu, aby lidé s postižením přestali být neviditelní.“ Dá se očekávat, že na tato slova bude Středočeský kraj reagovat vysláním vlastních kontrol do pobytových zařízení sociálních služeb i upozorněním jejich ředitelů, aby problematice věnovali patřičnou pozornost.