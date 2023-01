Koledování je plánováno od úterý do pátku v odpoledních hodinách v ulicích města. V sobotu 7.1. bude možné potkat koledníky i v obchodních centrech Bondy a Olympia. I letos bude možné přispět koledníkům do kasičky přímo v kostele na závěr mše svaté - v sobotu a neděli v 19 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého a v neděli v 10 a v 11.30 v kostele Narození Panny Marie. Z vybraných peněz dostane 65 % Sociální centrum Mary Ward, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky.